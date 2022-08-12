Рэпер ST и блогер Ассоль поженятся по индийским традициям

Рэп-артист Александр Степанов, известный под псевдонимом ST, и его жена — телеведущая и блогер Ассоль, решили сыграть свадьбу по индийским традициям. Церемония состоится 13 августа. По словам пары, которая вместе уже 8 лет, и 7 из которых ST и Ассоль официально женаты, предстоящее событие лишь укрепит их отношения.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Напомним, что ST увидел фото своей будущей жены в календаре — это была любовь с первого взгляда. С этого момента молодой человек стал искать возможность встречи с женщиной своей мечты. Оказалось, что Александр был знаком с сестрой Ассоль, и он попросил её организовать встречу. Ассоль на тот момент совершенно не знала артиста ни визуально, ни по музыке, и, по ее словам, на той самой первой встрече она даже не заметила влюблённого ST. Александр же только утвердился в своих чувствах и начал добиваться расположения девушки.

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«Я сразу увидел ее характер, понял, что обычная „тактика“ не для нее. И решил попытаться сойтись с ней через работу. Звал на съемки, советовался по разным вопросам, и, наконец, позвал Ассоль на свой концерт», — говорит ST.

«Тогда он был для меня просто мальчиком из тусовки. Но, выйдя на сцену со своей энергетикой, он стал звездой. Это было феерично, он покорил меня как артист», — говорит Ассоль.

Однако романтических чувств ST пришлось добиваться довольно долго, лишь спустя полгода Ассоль ответила артисту взаимностью, а спустя еще год пара официально зарегистрировала свои отношения в Кутузовском загсе Москвы.

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Сейчас Ассоль и ST воспитывают 2-летнюю дочь Эстель и по праву считаются одной из самых крепких, романтичных и искренних пар российского шоу-бизнеса.

«Мы любим жениться, — признаются ST и Ассоль. — Празднуем каждую годовщину по-особенному. У нас уже была свадьба за полярным кругом, настоящая грузинская свадьба и венчание. Почему бы не провести еще одну красивую церемонию?! И снова признаться друг другу в любви!»

Церемония ST и Ассоль пройдет на этническом фестивале «День Индии», который уже идет в парке «Остров Мечты». Всего за время мероприятия пожениться по индийским традициям смогут 200 российских пар. А свадьба двух звезд станет одной из самых ярких и зрелищных.