Не остановить: Мадонна вышла в свет в «глазастой» микроюбке

Мадонна приняла участие в иммерсивном перформансе DiscOasis, став хедлайнером шоу. На этот раз мероприятие проводилось в Центральном парке Нью-Йорка, который наполнили интерактивные зоны, затейливые декорации, топовые диджеи и музыканты. С образом Медж постаралась — разбираем в деталях!
63-летняя певица в своем репертуаре, и ее уж точно не остановить. На этот раз она вышла в свет в ультракороткой юбке с «глазастым» принтом, неизменных колготках в сеточку и кроп-топе. Дополнили образ высокие гипюровые перчатки, узкие солнцезащитные очки, напоминающие часть униформы велосипедистов, и многочисленные украшения — браслеты и тяжеловесные колье.
Финальный штрих — грилзы. Зубные украшения давно заняли статус фаворитов у поп-королевы, и теперь она старалась улыбаться как можно шире, чтобы продемонстрировать роскошь холодного драгметалла и бриллиантов.
То, что Мадонна, определенно, увлеклась (а в некоторых случаях и злоупотребила) улучшайзингом, — факт, не требующий доказательств. Какие операции и косметологические процедуры позволили ей сохранить форму и при этом стать практически неузнаваемой — этот вопрос мы разобрали с дерматовенерологом-косметологом. Что пошло в ход, помимо круговой подтяжки лица и имплантов, — читайте в материале Passion.ru.