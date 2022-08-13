Не остановить: Мадонна вышла в свет в «глазастой» микроюбке

Мадонна приняла участие в иммерсивном перформансе DiscOasis, став хедлайнером шоу. На этот раз мероприятие проводилось в Центральном парке Нью-Йорка, который наполнили интерактивные зоны, затейливые декорации, топовые диджеи и музыканты. С образом Медж постаралась — разбираем в деталях!

Фото: Passion.ru Passion.ru

63-летняя певица в своем репертуаре, и ее уж точно не остановить. На этот раз она вышла в свет в ультракороткой юбке с «глазастым» принтом, неизменных колготках в сеточку и кроп-топе. Дополнили образ высокие гипюровые перчатки, узкие солнцезащитные очки, напоминающие часть униформы велосипедистов, и многочисленные украшения — браслеты и тяжеловесные колье.

Финальный штрих — грилзы. Зубные украшения давно заняли статус фаворитов у поп-королевы, и теперь она старалась улыбаться как можно шире, чтобы продемонстрировать роскошь холодного драгметалла и бриллиантов.