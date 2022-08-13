Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+17° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
58 минут назад

Не остановить: Мадонна вышла в свет в «глазастой» микроюбке и с серебряными зубами

Passion.ru

Мадонна приняла участие в иммерсивном перформансе DiscOasis, став хедлайнером шоу. На этот раз мероприятие проводилось в Центральном парке Нью-Йорка, который наполнили интерактивные зоны, затейливые декорации, топовые диджеи и музыканты. С образом Медж постаралась — разбираем в деталях!

Не остановить: Мадонна вышла в свет в «глазастой» микроюбке
Фото: Passion.ruPassion.ru

63-летняя певица в своем репертуаре, и ее уж точно не остановить. На этот раз она вышла в свет в ультракороткой юбке с «глазастым» принтом, неизменных колготках в сеточку и кроп-топе. Дополнили образ высокие гипюровые перчатки, узкие солнцезащитные очки, напоминающие часть униформы велосипедистов, и многочисленные украшения — браслеты и тяжеловесные колье.

Финальный штрих — грилзы. Зубные украшения давно заняли статус фаворитов у поп-королевы, и теперь она старалась улыбаться как можно шире, чтобы продемонстрировать роскошь холодного драгметалла и бриллиантов.

То, что Мадонна, определенно, увлеклась (а в некоторых случаях и злоупотребила) улучшайзингом, — факт, не требующий доказательств. Какие операции и косметологические процедуры позволили ей сохранить форму и при этом стать практически неузнаваемой — этот вопрос мы разобрали с дерматовенерологом-косметологом. Что пошло в ход, помимо круговой подтяжки лица и имплантов, — читайте в материале Passion.ru.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители