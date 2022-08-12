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1 час назад

Сара Джессика Паркер предложила пожить в своем доме за бесценок

Lenta.ru

Американская актриса Сара Джессика Паркер предложила пожить в своем доме в Нью-Йорке. Звезда сериала «Секс в большом городе» выставила в аренду гостевую постройку, которая находится напротив ее особняка в курортном районе Хэмптонс, сообщает Dirt.

Сара Джессика Паркер предложила пожить в своем доме за бесценок
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Внутри дома площадью 158 квадратных метров три небольшие спальни, ванная, гостиная с камином, кухня и столовая, также имеется выход на задний двор с террасой. Паркер планирует сдать постройку на один уик-энд, с 26 по 27 августа. Стоимость аренды составляет 19,98 доллара (около 1,2 тысячи рублей) — отсылка к году, когда актриса впервые исполнила роль Кэрри Брэдшоу в принесшим ей популярность сериале.

Гостевой коттедж станет доступен для аренды в полдень 23 августа, Паркер заключит сделку с первым желающим. Временные жильцы получат доступ к бару с коктейлями и заполненному любимой едой хозяйки дома холодильнику, а также зарезервированный столик в популярном ресторане Nick & Toni's. Помимо этого, в программу выходных войдут поход на пляж, посещение магазина фермерских продуктов и шопинг на площади Амагансетт.

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