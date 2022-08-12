Сара Джессика Паркер предложила пожить в своем доме за бесценок

Американская актриса Сара Джессика Паркер предложила пожить в своем доме в Нью-Йорке. Звезда сериала «Секс в большом городе» выставила в аренду гостевую постройку, которая находится напротив ее особняка в курортном районе Хэмптонс, сообщает Dirt.

Внутри дома площадью 158 квадратных метров три небольшие спальни, ванная, гостиная с камином, кухня и столовая, также имеется выход на задний двор с террасой. Паркер планирует сдать постройку на один уик-энд, с 26 по 27 августа. Стоимость аренды составляет 19,98 доллара (около 1,2 тысячи рублей) — отсылка к году, когда актриса впервые исполнила роль Кэрри Брэдшоу в принесшим ей популярность сериале.