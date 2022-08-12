16-летний сын Мадонны пристрастился к одежде матери

Приемный сын американской певицы Мадонны Дэвид Банда пристрастился к одежде матери. Об этом поп-исполнительница сама рассказала в программе The Tonight Show.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, в интервью ведущему шоу Джимми Фэллону знаменитость призналась, что 16-летний подросток носит ее вещи.

«Он может надеть любой наряд и выглядеть фешенебельно. Это действительно раздражает»,

— заявила звезда.

Кроме того, Мадонна отметила, что парень может примерить ее платье и при этом не потерять своей мужественности.

«Он носит мою одежду и выглядит в ней лучше, чем я. Он даже может надеть мое платье и выглядеть по-мужски»,

— поделилась Мадонна.