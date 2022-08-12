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1 час назад

Волочкова объяснила раздельное проживание с дочерью

Мослентаиещё 1

Раздельное проживание со своей 16-летней дочерью объяснила балерина Анастасия Волочкова в интервью на радио «Комсомольская правда».

Волочкова объяснила раздельное проживание с дочерью
Фото: МослентаМослента

«Я отпустила ее во взрослую жизнь, ей удобнее жить в центре Москвы с отцом и его женой. Да, она не может быть там своим ребенком, как в родном доме, но ее все устраивает»,

— рассказала артистка.

Волочкова уточнила, что она поддерживает выбор дочери, поскольку из пригорода добираться до учебы и факультативов сложнее. Молодая девушка, по словам матери, почти все свое время тратит на образование.

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