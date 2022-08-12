Волочкова объяснила раздельное проживание с дочерью

Раздельное проживание со своей 16-летней дочерью объяснила балерина Анастасия Волочкова в интервью на радио «Комсомольская правда».
«Я отпустила ее во взрослую жизнь, ей удобнее жить в центре Москвы с отцом и его женой. Да, она не может быть там своим ребенком, как в родном доме, но ее все устраивает»,
— рассказала артистка.
Волочкова уточнила, что она поддерживает выбор дочери, поскольку из пригорода добираться до учебы и факультативов сложнее. Молодая девушка, по словам матери, почти все свое время тратит на образование.