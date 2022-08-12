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55 минут назад

Кайли Дженнер показала подарок матери за шесть миллионов рублей

Lenta.ru

Американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер показала подарок матери, телезвезды Крис Дженнер, который последняя преподнесла дочери в честь дня рождения. Соответствующий ролик появился в ее TikTok.

Кайли Дженнер показала подарок матери за шесть миллионов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Размещенное видео было записано на яхте во время распаковки подарков. 25-летняя знаменитость разрешила своей дочери Сторми и племяннице Чикаго раскрыть оранжевую коробку с логотипом французского люксового бренда Hermès. Внутри находилась редкая сумка Birkin, выполненная из кожи трех цветов — кирпичного, оранжевого и бежевого.

Известно, что всего модным домом было выпущено три экземпляра данной модели. Стоимость аксессуара составляет 100 тысяч долларов (около шести миллионов рублей).

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