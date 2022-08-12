Кайли Дженнер показала подарок матери за шесть миллионов

Американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер показала подарок матери, телезвезды Крис Дженнер, который последняя преподнесла дочери в честь дня рождения. Соответствующий ролик появился в ее TikTok.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Размещенное видео было записано на яхте во время распаковки подарков. 25-летняя знаменитость разрешила своей дочери Сторми и племяннице Чикаго раскрыть оранжевую коробку с логотипом французского люксового бренда Hermès. Внутри находилась редкая сумка Birkin, выполненная из кожи трех цветов — кирпичного, оранжевого и бежевого.