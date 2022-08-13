Обещать не значит жениться: почему Шепелев откладывает свадьбу с Тулуповой

В СМИ то и дело мелькает информация, что телеведущий Дмитрий Шепелев, больше известный как фактический муж покойной певицы Жанны Фриске и отец ее единственного ребенка, вероятно, вот-вот официально женится. Уже пять лет Дмитрий состоит в отношениях с новой избранницей — дизайнером Екатериной Тулуповой. У пары успел родиться общий сын. Время идет, а Дмитрий снова не торопится в ЗАГС. И всему у него есть объяснение.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Жанна

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О романе Фриске и Шепелева заговорили в 2011-м. Какое-то время пара старалась не афишировать отношения, но в итоге сдалась. Певица не скрывала:

«Я очень хочу иметь семью и родить ребенка, наверное, когда это произойдет, на моей карьере будет поставлен крест. Но все равно!»

Сын Платон появился на свет в 2013-м. А через несколько месяцев после родов Жанна узнала, что у нее неоперабельная опухоль головного мозга. Через два года артистка умерла. Ей едва исполнилось 40 лет.

По словам Дмитрия, он просто-напросто не успел жениться на певице. Смог только сделать предложение уже больной Фриске, а потом ее состояние резко ухудшилось.

«Я вошел в спальню Жанны и опустился перед ней на колено. И, конечно, мы были бы не мы, если бы я не замямлил что-то сбивчивое и путаное, мы не засмеялись, и я не попросил разрешения начать еще раз сначала. И Жанна не была бы собой, если бы не ответила кокетливое — "я должна подумать", что, конечно же, означало "да". "Я буду твоей женой", — напишет она мне позже, чтобы не оставлять сомнений»,

— утверждал телеведущий в своей книге.

В этом году Платону исполнилось девять. Он растет с отцом, сводным братом и пока неофициальной мачехой.

Екатерина

Новая избранница Дмитрия Шепелева, с которой он начал встречаться в 2017 году, Екатерина Тулупова — художник и дизайнер. «Женщина, у которой все есть» — так говорит о ней телеведущий.

13 лет Екатерина была замужем за успешным финансистом и управляющим инвестиционной компании, сыном владельца крупной строительной фирмы Дмитрием Кленовым. Подарила ему дочь Ладу.

Тулупова — самодостаточный человек. Она училась на кафедре искусства интерьера в Московском энергетическом институте. Образование продолжила в Миланской школе дизайна. Екатерина сумела раскрутить собственный бизнес. Да и бывший муж, ставший инициатором развода, не оставил без поддержки дочь и бывшую жену.

Попытка начать все заново

Лада Кленова и Платон Шепелев — сверстники. Они ходили в один и тот же детский сад, где подружились. Сблизились и их родители. Дмитрий и Екатерина начали встречаться, а через год приняли решение жить вместе.

В марте прошлого года Тулупова подарила Шепелеву сына Тихона. «Впервые в жизни я понял, что такое семейная жизнь. Я никогда не жил так с женщиной. То, что было с Жанной, сложно назвать «жили вместе». Отношения с Катей — это абсолютно новое для меня. Я благодарен судьбе, что встретил ее», — откровенничал телеведущий.

Однако сведений о том, что он официально женился на Тулуповой, до сих пор нет. «Мы с Катей обязательно сыграем свадьбу. Мы сделаем это, когда будем принадлежать себе чуть больше, чем сейчас», — пояснял Дмитрий.