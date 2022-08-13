Сможет ли Богомолов претендовать на миллионы Собчак в случае развода

Супружеские отношения телеведущей Ксении Собчак и режиссера Констатина Богомолова скреплены брачным договором. В связи с этим стороны заранее предусмотрели, что им останется в случае развода.
Подробности брачного контракта звездной пары ранее раскрыл журналист Михаил Шахназаров. С документом ознакомился и адвокат Андрей Алешкин, передает «Федерал Пресс».
«Если это так, то развод пройдет абсолютно спокойно. Стороны с самого начала знали, что у кого останется после развода. С моей точки зрения, хорошая пара, надеюсь, что этого не произойдет»,
— отметил он.
Разговоры о брачном контракте между Собчак и Богомолова начались после появления слухов о возможном разводе пары. Сами супруги проводят совместный отпуск за границей и не комментируют новости о своих отношениях.