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56 минут назад

Богомолов не сможет претендовать на миллионы Собчак в случае развода

Слово и Дело

Супружеские отношения телеведущей Ксении Собчак и режиссера Констатина Богомолова скреплены брачным договором. В связи с этим стороны заранее предусмотрели, что им останется в случае развода.

Сможет ли Богомолов претендовать на миллионы Собчак в случае развода
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Подробности брачного контракта звездной пары ранее раскрыл журналист Михаил Шахназаров. С документом ознакомился и адвокат Андрей Алешкин, передает «Федерал Пресс».

«Если это так, то развод пройдет абсолютно спокойно. Стороны с самого начала знали, что у кого останется после развода. С моей точки зрения, хорошая пара, надеюсь, что этого не произойдет»,

— отметил он.

Разговоры о брачном контракте между Собчак и Богомолова начались после появления слухов о возможном разводе пары. Сами супруги проводят совместный отпуск за границей и не комментируют новости о своих отношениях.

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