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2 часа назад

Уже сутки не выходит на связь: Бузова пропала

Катерина Саломе

Телеведущая Ольга Бузова больше суток не выходит на связь. Артистка отправилась на вертолете в горы и пропала. Об этом сообщает StarHit.

Во время последнего выхода на связь певица в своих соцсетях рассказала о предстоящем путешествии и выглядела вполне счастливой. Но вскоре она пропала с радаров.

«Алло, я больше недоступна. Столько всего произошло за последнее время — встреч, событий… Я так много себя всем отдала, поэтому надо наполниться новыми эмоциями! Я отправлюсь в поход в горы туда, куда еще не ступала нога человека»,

— призналась исполнительница.

Все попытки издательства связаться со звездой оказались тщетными. Пиар-менеджер теледивы также не смог назвать текущее местоположение артистки.

«Мы пока не знаем, что с Ольгой, но вся ее команда очень волнуется. Последний раз я общался с ней вчера днем перед полетом, после этого связь пропала. Пока выясняем, что случилось»,

— заявил он.

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