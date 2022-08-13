Солистка “Виа Гры” вынуждена работать аниматором в Турции

Выживают как могут!

Фото: New Magazine New Magazine

После того, как солистки группы уехали из России и отправились за границу, их музыкальная карьера пошла на спад. К тому же масла подлил в огонь сам основатель группы Константин Меладзе, который, по слухам, принял решение о роспуске коллектива.

Недавно одну из участниц группы Ксению Попову заметили на турецком курорте. Певицу засняли в местном ресторане, где она была вынуждена выступать в роли аниматора. Ксения перевоплощалась в различные роли и пела для отдыхающих иностранные хиты.

“Как она деградировала в вокале. Ей уже не прославиться”, “Ее точно из группы поперли”, “Лучше что-то, чем вообще ничего”,

– пишут подписчики.

По мнению фанатов Меладзе похоже действительно распустил коллектив или же продюсер испытывает жесткий финансовый кризис и не может платить зарплату своим подопечным.

Однако, у самого Константина Меладзе дела идут получше. Он живет на своей роскошной вилле в Италии. Там у него и Веры Брежневой есть шикарная квартира в курортном городе Форте-деи-Марми.

Правда, в личной жизни, похоже, есть проблемы. Некоторое время назад появилась информация, что он разводится в Верой Брежневой. Якобы, музыкальный продюсер даже воссоединился со своей бывшей женой из Киева.