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1 час назад

Солистка “Виа Гры” вынуждена работать аниматором в Турции

New Magazine

Выживают как могут!

Солистка “Виа Гры” вынуждена работать аниматором в Турции
Фото: New MagazineNew Magazine

После того, как солистки группы уехали из России и отправились за границу, их музыкальная карьера пошла на спад. К тому же масла подлил в огонь сам основатель группы Константин Меладзе, который, по слухам, принял решение о роспуске коллектива.

Недавно одну из участниц группы Ксению Попову заметили на турецком курорте. Певицу засняли в местном ресторане, где она была вынуждена выступать в роли аниматора. Ксения перевоплощалась в различные роли и пела для отдыхающих иностранные хиты.

“Как она деградировала в вокале. Ей уже не прославиться”, “Ее точно из группы поперли”, “Лучше что-то, чем вообще ничего”,

– пишут подписчики.

По мнению фанатов Меладзе похоже действительно распустил коллектив или же продюсер испытывает жесткий финансовый кризис и не может платить зарплату своим подопечным.

Однако, у самого Константина Меладзе дела идут получше. Он живет на своей роскошной вилле в Италии. Там у него и Веры Брежневой есть шикарная квартира в курортном городе Форте-деи-Марми.

Правда, в личной жизни, похоже, есть проблемы. Некоторое время назад появилась информация, что он разводится в Верой Брежневой. Якобы, музыкальный продюсер даже воссоединился со своей бывшей женой из Киева.

Продюсер давно не появляется на публике, а Вера Брежнева работала в Польше на складе и активно показывала свою нынешнюю жизнь, без гламура и роскоши. Вера рассказывала, что в последнее время перестала следить за собой. Она давно не красилась, оставила наряды и работала наравне с простыми женщинами-грузчицами.

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