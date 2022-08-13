Звездные мамы, которые выплачивают алименты экс-супругам

Иногда случается так, что экс-супруги меняются ролями.

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Светлана Малькова

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В браке с нынешним супругом Анастасии Макеевой, Светлана Малькова родила четырех детей. А вот отношения Романа с актрисой сделали знаменитым не только его, но и экс-супругу. Дело в том, что развод был громким, так еще и старший сын Андрей отказался от матери и теперь живет с отцом и мачехой, а Светлане приходится выплачивать алименты на содержание Андрея. Малькова очень долго и упорно боролась за свои права, но в этой битве она проиграла.

Мария Максакова

История Марии Максаковой, наверное, знают все. Но не рассказать о ней в этом обзоре просто нельзя, так как это один из самых ярких примеров. Старшие дети оперной певицы уже несколько лет проживают с отцом Владимиром Тюриным. С матерью они не общаются. Не так давно женщина попыталась отсудить у детей квартиру, которую сама же и подарила. Объяснила Мария это тем, что Тюрин плохо распоряжается недвижимостью. В ответ Владимир потребовал алименты. Суд частично удовлетворил иск мужчины, а вот Максаковой не повезло.

Холли Берри

А вот здесь интересно. От актрисы потребовал алименты ее бывший возлюбленный. Да-да! Именно возлюбленный, а не муж. Однажды Холли состояла в отношениях с манекенщиком Габриэлем Обри и родила ему дочь. После расставания мужчина иногда забирал к себе девочку, пока актриса работала. Позже он потребовал от Холли Берри алименты в размере 16 тысяч, объясняя это тем, что девочку нужно содержать, пока мать в разъездах. В последствии, актриса узнала, что Обри вовсе перестал работать и жил на алименты. Берри подала иск в суд, который не был удовлетворен.

Гвен Стефани