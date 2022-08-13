С вещами на выход: что шокировало стилиста в гардеробе Тодоренко

Регина Тодоренко — из самых состоятельных self made women в России. Кто-кто, а она может себе позволить скупать коллекции люксовых брендов целиком и хоть каждый день. Как оказалось, в реальности все с точностью наоборот: бездумный фанатичный шопинг —это совсем не про Регину, у телеведущей чрезвычайно осознанное отношение к одежде. На днях новоиспеченная дважды мама поделилась историей на эту тему.

Фото: Super.ru Super.ru

Два года назад Тодоренко решила прибегнуть к услугам профессионального стилиста. По телефону специалист предупредила, что процесс разбора гардероба (а тем более звездного) небыстрый и может занять 2-3 дня. Регина удивилась таким срокам, но виду на подала. Шок случился у стилиста, когда она вошла в гардеробную звезды: вместо целого бутика одежды девушка увидела совсем небольшую коллекцию. «Это самая скромная гардеробная знаменитости, которую я когда-либо видела», — прошептала девушка. В итоге луки были составлены за 4 часа вместо нескольких дней.