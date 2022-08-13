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1 час назад

«Родились пятеро детей»: Волочкова — о пополнении в доме

Катерина Саломе

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о пополнении в своем доме. Об этом сообщает Пятый канал.

«У меня в доме родились пятеро детей»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как оказалась, звезда приютила у себя семью иностранцев. Все они выходцы из Таджикистана.

"У меня дома работает семья из Таджикистана — Лолочка с Рустамом. Я их приютила в свое время. Они родили троих детей. Родная сестра Рустама родила двоих детей. Сейчас у нас живет еще одна сестра Рустама. У меня в доме родились пятеро детей!"

— поделилась Волочкова.

Как утверждает артистка, ее гостеприимство оценил даже посол Таджикистана. Он лично, по словам Анастасии, позвонил ей и выразил благодарность.

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