"У меня дома работает семья из Таджикистана — Лолочка с Рустамом. Я их приютила в свое время. Они родили троих детей. Родная сестра Рустама родила двоих детей. Сейчас у нас живет еще одна сестра Рустама. У меня в доме родились пятеро детей!"