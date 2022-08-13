Балерина Анастасия Волочкова рассказала о пополнении в своем доме. Об этом сообщает Пятый канал.
Как оказалась, звезда приютила у себя семью иностранцев. Все они выходцы из Таджикистана.
"У меня дома работает семья из Таджикистана — Лолочка с Рустамом. Я их приютила в свое время. Они родили троих детей. Родная сестра Рустама родила двоих детей. Сейчас у нас живет еще одна сестра Рустама. У меня в доме родились пятеро детей!"
— поделилась Волочкова.
Как утверждает артистка, ее гостеприимство оценил даже посол Таджикистана. Он лично, по словам Анастасии, позвонил ей и выразил благодарность.