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2 часа назад

Пригожин готов разносить пиццу ради семьи

РИА "ФедералПресс"

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин готов ради семьи на многое. Артист заявил, что может даже сменить профессию и устроиться разносчиком пиццы.

Пригожин готов разносить пиццу ради семьи
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Продюсер не считает зазорным поменять профессию. Муж певицы Валерии ставит благополучие семьи на первое место. А социальный статус для Пригожина не важен.

Артист понимает, что для многих звезд сейчас настал сложный период и надо как-то зарабатывать. Например, можно сменить профессию и устроиться работать курьером. Это тоже будет приносить деньги семье.

«Я готов ко всему в этой жизни уже психологически. Если мне понадобится развозить пиццу, я тоже буду этим заниматься для того, чтобы кормить свою семью. Мне не западло, скажу вам честно»,

– говорит продюсер.

Иосиф Пригожин готов на многое ради семьи, даже пойти на подобную работу, пишет teleprogramma.pro.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что Никоненко нелестно высказался о сбежавших из России звездах.

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