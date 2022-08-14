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40 минут назад

У модного дома Виктории Бекхэм скопилось долгов на 53,9 млн фунтов стерлингов

Газета.Ruиещё 1

Сумма долгов модного бренда Виктории Бекхэм, выпускающего одежду и косметику, составила £53,9 млн. Об этом сообщает Mirror.

У модного дома Виктории Бекхэм скопилось долгов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как отмечает издание, в 2020 году потери бренда составили £6,6 млн, причем еще в 2019 долги составили £15,6 млн. Финансовые потери в бренде объясняют пандемией коронавирусной инфекции.

"Общий доход группы компаний Victoria Beckham упал на 6% до £36,1 млн (2019 – £38,3 млн) в результате глобальной пандемии. Группа стремительно ответила на вызовы пандемии и взяла под контроль свои свободные средства и расходы, что привело к существенному снижению операционных потерь на 57%, благодаря оптимизации затрат и пересмотру бизнес-модели, что позволило ей стать устойчивее в долгосрочной перспективе",

- говорится в отчете компании.

При этом личное состояние Дэвида и Виктории Бекхэмов выросло. В 2020 году пара заработала £15 млн на дивидендах и заплатила £2,5 млн налогов. В основном, доход поступал от сотрудничества Дэвида Бекхэма с adidas, производителем часов Tudor и выпускающей виски компанией Haig.

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