У модного дома Виктории Бекхэм скопилось долгов

"Общий доход группы компаний Victoria Beckham упал на 6% до £36,1 млн (2019 – £38,3 млн) в результате глобальной пандемии. Группа стремительно ответила на вызовы пандемии и взяла под контроль свои свободные средства и расходы, что привело к существенному снижению операционных потерь на 57%, благодаря оптимизации затрат и пересмотру бизнес-модели, что позволило ей стать устойчивее в долгосрочной перспективе",