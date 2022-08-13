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2 часа назад

Тодоренко призналась, где покупает одежду для младшего сына

Мослента

В покупке подержанных вещей для своего младшего наследника Мира призналась в личном Telegram-канале популярная певица и телеведущая Регина Тодоренко.

Тодоренко призналась, где покупает одежду для младшего сына
Фото: МослентаМослента

«Для нашего младшего сына я принципиально решила не набирать новых вещей, так как их срок годности зачастую два-три месяца, а дети растут быстро», — написала звезда.

По словам Тодоренко, ее личный гардероб тоже достаточно скромен. Однажды приглашенный к сотрудничеству стилист был сильно удивлен: разобрать все вещи телеведущей удалось за четыре часа вместо двух дней, на которые был расчет. По словам специалиста, это самая скромная артистическая гардеробная, с которой доводилось работать.

«Мои друзья знают, что я за осознанное потребление и рациональное использование вещей. Поэтому и шкафы у меня скромные. Я частенько покупаю одежду на распродажах и вообще не стесняюсь приобретать подержанные вещи, ношу аккуратно, а потом отдаю или так же перепродаю», — призналась телезвезда.

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