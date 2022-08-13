Тодоренко призналась, где покупает одежду для младшего сына

В покупке подержанных вещей для своего младшего наследника Мира призналась в личном Telegram -канале популярная певица и телеведущая Регина Тодоренко.

«Для нашего младшего сына я принципиально решила не набирать новых вещей, так как их срок годности зачастую два-три месяца, а дети растут быстро», — написала звезда.

По словам Тодоренко, ее личный гардероб тоже достаточно скромен. Однажды приглашенный к сотрудничеству стилист был сильно удивлен: разобрать все вещи телеведущей удалось за четыре часа вместо двух дней, на которые был расчет. По словам специалиста, это самая скромная артистическая гардеробная, с которой доводилось работать.