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1 час назад

Шакира узнала, кто разрушил ее семью

Ovideo.ru

Красивая история любви 45-летней латиноамериканской певицы и 35-летнего футболиста подошла к концу. Причиной разрыва стали измены любвеобильного Пике. Ради спокойствия общих детей Шакира пыталась сдержать волну внимания общественности к их семейной драме, но сделать этого не получилось.

Шакира узнала, кто разрушил ее семью
Фото: Ovideo.ruOvideo.ru

Окружение Пике отмечало, что мужчина тяжело переживает происходящее, однако его поступки говорят об обратном. Сначала игрока «Барселоны» застали в баре в компании знойных красоток, а теперь и вовсе появилась информация о девушке, с которой спортсмен начал встречаться задолго до расставания с женой и продолжает делать это по сей день. Разлучницей оказалась 23-летняя студентка Клара Марти, будущий специалист по связям с общественностью, подрабатывающая в продюсерской компании игрока сборной Испании.

Общественность встала на сторону обманутой колумбийской поп-дивы. После пережитого стресса Шакира решила переехать вместе с детьми в Майами, но Пике не захотел пойти навстречу и урегулировать этот вопрос мирным путем. Поклонники пары считают, что мужчина ведет себя недостойно. Переезд сыновей он оценил в 5 перелетов в США за год бизнес-классом и выплату 400 тыс. евро на покрытие собственных долгов.

Во время товарищеского матча, проходившего в Лас-Вегасе, каждое касание мяча Пике публика встречала оглушительным свистом и скандировала имя певицы, выражая тем самым поддержку Шакире.

Колумбийская артистка исполняла гимн чемпионата мира по футболу 2010 года, на съемках клипа к этой песне она и познакомилась с будущим мужем. У молодых людей оказалось много общего, в том числе выяснилось, что оба родились 2 февраля с разницей в 10 лет. Однако теперь понятно, что это было простым совпадением, а не знаком судьбы.

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