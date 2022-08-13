Как Самбурская оказалась над пропастью в горах Дагестана

Недавно на странице Настасьи Самбурской в запрещенной сети мы увидели кадры не для слабонервных: актриса висела над пропастью в горах Дагестана и плавала на лодке в шторм. Ничего не понятно, но ужасно интересно, подумали мы. Зачем вдруг такой экстрим? И почему именно в Дагестане? А потом мы узнали, что Настасья Самбурская стала ведущей тревел-шоу «Маршрут построен», и пазл у нас сложился.

Фото: Super.ru Super.ru

Выснилось, что проект по телевизору не покажут: смотреть будем на YouTube и в VK-паблике. Считаем, что должно быть бодро, познавательно и иронично. Настасья проедет по городам России, и вместе с нами будет открывать для себя нетривиальные маршруты. А еще актриса планирует выяснить, где же у нас производят крутую косметику, классную одежду и качественные продукты питания. Сама Самбурская комментирует новость так:

«Как раз незадолго до того, как я получила предложение от продюсеров «Маршрут построен», я ушла из антрепризного спектакля, решив, что путешествовать по России у меня уже больше нет сил. Но не тут-то было, как оказалось!».