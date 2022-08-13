Дана Борисова: «Господи, пусть ее хоть пару недель не найдут!»

Вчера директор Ольги Бузовой сообщил, что она не выходит на связь. Теледива уехала в отпуск и собралась покорять горы. Обычно у себя в микроблоге она показывает каждый свой шаг, но в этот раз Ольга молчит, что ей не свойственно. И пока поклонники бьют тревогу, хейтеры молятся, чтобы артистка не нашлась. В числе недоброжелателей оказалась и Дана Борисова. Теледива прокомментировала исчезновение Ольги.
«Мечта подписчиков! Господи, пусть ее хоть пару недель не найдут!» — сказала она.
Однако в комментариях не оценили жесткий посыл Борисовой. Они посоветовали теледиве следить за своим языком и думать, прежде чем писать такие сообщения. А некоторые усомнились в ее адекватности.
«Простите, но вы под наркотиками? Человек со здравой головой такого не пожелает», «У вас совесть есть?», «Ужас, вы меня разочаровали», – пишут Дане подписчики.
Напомним, что перед своим исчезновением Ольга Бузова предупредила, что будет недоступна некоторое время. Но связаться с ней не могут даже родные. Они надеются, что с теледивой все в порядке.