Дана Борисова: «Господи, пусть ее хоть пару недель не найдут!»

Вчера директор Ольги Бузовой сообщил, что она не выходит на связь. Теледива уехала в отпуск и собралась покорять горы. Обычно у себя в микроблоге она показывает каждый свой шаг, но в этот раз Ольга молчит, что ей не свойственно. И пока поклонники бьют тревогу, хейтеры молятся, чтобы артистка не нашлась. В числе недоброжелателей оказалась и Дана Борисова. Теледива прокомментировала исчезновение Ольги.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

«Мечта подписчиков! Господи, пусть ее хоть пару недель не найдут!» — сказала она.

Однако в комментариях не оценили жесткий посыл Борисовой. Они посоветовали теледиве следить за своим языком и думать, прежде чем писать такие сообщения. А некоторые усомнились в ее адекватности.

«Простите, но вы под наркотиками? Человек со здравой головой такого не пожелает», «У вас совесть есть?», «Ужас, вы меня разочаровали», – пишут Дане подписчики.