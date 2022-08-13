Сколько платят за ЖКХ звезды российского шоу-бизнеса

Если сумма в квитанции за коммунальные услуги каждый раз кажется вам заоблачной, то российским селебрити она, наверно, должна казаться космической. Стало известно, сколько платят за ЖКУ звезды российского шоу-бизнеса – расходы на квартплату начинаются с десятков тысяч, а заканчиваются сотнями.
В большинстве своем звезды проживают за городом в частных домах и охраняемых поселках. Средняя площадь их коттеджей составляет от 700 до 1000 кв. метров. Например, Анастасия Волочкова, Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Дмитрий Нагиев и Полина Гагарина летом платят за коммунальные услуги 40–50 тысяч рублей, а зимой стоимость поднимается вдвое.
Если дом у артиста оказался меньше среднего, то и платеж уменьшается в несколько раз. Так, Наташа Королева, Владимир Винокур и Лера Кудрявцева отдают летом около 25 тысяч рублей за ЖКХ.
Больше всех в этой коммунальной истории раскошелились Пугачева и Галкин, которые платят за свой дворец площадью 2300 кв. м в деревне Грязь около 300 тысяч рублей ежемесячно.
За хорошую территорию, на которой стоит дом, нужно платить. Поэтому звезды тратятся еще и на уборку в районе, охрану, благоустройство, освещение и вывоз мусора. В общей сложности такие расходы встают в сумму около трех десятков тысяч рублей.
Домашний персонал стоимостью 90 тысяч за человека
Для того, чтобы поддерживать в порядке дом, квадратура которого насчитывает сотни или даже тысячи метров, нужен свой штат домашних сотрудников. Вот, например, Филипп Киркоров имеет дом в 1500 квадратных метров. В своем особняке певец живет с папой, тетей, детьми и обслуживающим персоналом.
В доме у него работают домработница, две няни, повар, охранник, помощник по бытовым вопросам, а также садовник и чистильщик бассейна. Услуги каждого из помощников стоят примерно 90 тысяч рублей.
Даже если российские артисты не проживают за границей на постоянной основе, оплачивать коммунальные услуги за жилье им все равно приходится.
Например, своя квартира в Испании есть у Юлии Ковальчук, а у Глюк’оZы – даже небольшая вилла. Дома в Италии есть у Ирины Аллегровой и Мити Фомина, а жилье в Юрмале – у Пугачевой и Игоря Николаева.
Конечно же, плата за коммуналку зависит от размеров жилья. В среднем квартиры звезд в Европе составляют 100–150 квадратных метров и находятся в элитных жилых комплексах. Поэтому оплата выходит примерно 12 тысяч рублей, пишет Teleprogramma.pro.