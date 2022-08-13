Сколько платят за ЖКХ звезды российского шоу-бизнеса

Если сумма в квитанции за коммунальные услуги каждый раз кажется вам заоблачной, то российским селебрити она, наверно, должна казаться космической. Стало известно, сколько платят за ЖКУ звезды российского шоу-бизнеса – расходы на квартплату начинаются с десятков тысяч, а заканчиваются сотнями.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

За ЖКХ от 25 до 300 тысяч рублей

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В большинстве своем звезды проживают за городом в частных домах и охраняемых поселках. Средняя площадь их коттеджей составляет от 700 до 1000 кв. метров. Например, Анастасия Волочкова, Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Дмитрий Нагиев и Полина Гагарина летом платят за коммунальные услуги 40–50 тысяч рублей, а зимой стоимость поднимается вдвое.

Если дом у артиста оказался меньше среднего, то и платеж уменьшается в несколько раз. Так, Наташа Королева, Владимир Винокур и Лера Кудрявцева отдают летом около 25 тысяч рублей за ЖКХ.

Больше всех в этой коммунальной истории раскошелились Пугачева и Галкин, которые платят за свой дворец площадью 2300 кв. м в деревне Грязь около 300 тысяч рублей ежемесячно.

Охрана и уборка от 20 до 30 тысяч рублей

За хорошую территорию, на которой стоит дом, нужно платить. Поэтому звезды тратятся еще и на уборку в районе, охрану, благоустройство, освещение и вывоз мусора. В общей сложности такие расходы встают в сумму около трех десятков тысяч рублей.

Домашний персонал стоимостью 90 тысяч за человека

Для того, чтобы поддерживать в порядке дом, квадратура которого насчитывает сотни или даже тысячи метров, нужен свой штат домашних сотрудников. Вот, например, Филипп Киркоров имеет дом в 1500 квадратных метров. В своем особняке певец живет с папой, тетей, детьми и обслуживающим персоналом.

В доме у него работают домработница, две няни, повар, охранник, помощник по бытовым вопросам, а также садовник и чистильщик бассейна. Услуги каждого из помощников стоят примерно 90 тысяч рублей.

ЖКУ за жилье в Европе от 200 евро

Даже если российские артисты не проживают за границей на постоянной основе, оплачивать коммунальные услуги за жилье им все равно приходится.

Например, своя квартира в Испании есть у Юлии Ковальчук, а у Глюк’оZы – даже небольшая вилла. Дома в Италии есть у Ирины Аллегровой и Мити Фомина, а жилье в Юрмале – у Пугачевой и Игоря Николаева.