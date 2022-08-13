Как Мэрайя Кэри и ее экс-супруг воспитывают детей после развода

Пока Бритни и ее бывший муж продолжают делить подросших сыновей, другая звездная экс-пара на собственном примере доказывает, что можно разойтись и все равно остаться друзьями ради детей. Певица Мэрайя Кэри и актер Ник Кэннон — родители близнецов Мароккана и Монро, которые появились на свет в 2011 году. И несмотря на то что брак знаменитостей закончился громким разводом в 2016-м, экс-супруги и сегодня продолжают поддерживать хорошие отношения.

Помогает и то, что селебрити-родители разделяют одни и те же принципы. Так, оба говорят, что с самых малых лет воспитывают в детях скромность и при любом удобном случае дают понять, что не каждому ребенку повезло так сильно, как им. А в том, что близнецам по-настоящему крупно повезло, сомневаться не приходится — достаточно посмотреть на фотографии, которые счастливые родители выкладывают в свои соцсети. В насыщенном графике 11-летних брата и сестры есть и прогулки на яхте, и пышные семейные праздники, и поездки на показы. Так, в июле Мароккан, Монро и их мама вместе отправились на кутюрное шоу Dolce & Gabbana, проходившее на Сицилии, и по этому случаю даже записали уморительное тикток-видео.