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1 час назад

Счастливы не вместе: как Мэрайя Кэри и Ник Кэннон воспитывают своих близнецов после развода

Super.ru

Пока Бритни и ее бывший муж продолжают делить подросших сыновей, другая звездная экс-пара на собственном примере доказывает, что можно разойтись и все равно остаться друзьями ради детей. Певица Мэрайя Кэри и актер Ник Кэннон — родители близнецов Мароккана и Монро, которые появились на свет в 2011 году. И несмотря на то что брак знаменитостей закончился громким разводом в 2016-м, экс-супруги и сегодня продолжают поддерживать хорошие отношения.

Как Мэрайя Кэри и ее экс-супруг воспитывают детей после развода
Фото: Super.ruSuper.ru

«Я думаю, мы с Ником неплохо справляемся с совместным воспитанием», — без лишней скромности говорит Кэри.

Super.ru
Super.ru

Помогает и то, что селебрити-родители разделяют одни и те же принципы. Так, оба говорят, что с самых малых лет воспитывают в детях скромность и при любом удобном случае дают понять, что не каждому ребенку повезло так сильно, как им. А в том, что близнецам по-настоящему крупно повезло, сомневаться не приходится — достаточно посмотреть на фотографии, которые счастливые родители выкладывают в свои соцсети. В насыщенном графике 11-летних брата и сестры есть и прогулки на яхте, и пышные семейные праздники, и поездки на показы. Так, в июле Мароккан, Монро и их мама вместе отправились на кутюрное шоу Dolce & Gabbana, проходившее на Сицилии, и по этому случаю даже записали уморительное тикток-видео.

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Еще один немаловажный ингредиент этого рецепта счастливой жизни — отсутствие ревности. 53-летняя певица уже шесть лет встречается с танцором Брайаном Танакой, который моложе ее на 14 лет, и Кэннон полностью одобряет ее выбор.

«Этот парень очень круто общается с моими детьми, мы даже все вместе тусуемся как одна большая семья».

Согласитесь, такие слова нечасто услышишь от бывших мужей! Ну а результат налицо — вернее, на лицах улыбающихся Мароккана и Монро.

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