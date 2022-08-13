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1 час назад

Лидер группы Metallica Джеймс Хэтфилд разводится с женой спустя 25 лет брака

Слово и Дело

Лидер группы Metallica Джеймс Хэтфилд разводится с женой Франческой Томаси после 25 лет брака.

Лидер группы Metallica разводится с женой спустя 25 лет брака
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Музыкант подал заявление еще в начале года, но сохранил это в тайне от СМИ. Бывшие супруги продолжают общаться. У них трое детей: 24-летняя Кейли, 22-летний Кастор и 20-летняя Марселла, сообщает TMZ.

Как заявил Хэтфилд, их брак был на грани распада из-за постоянного пьянства и наркомании самого солиста. Именно рождение последнего ребенка продлило их отношения.

Хэтфилд борется с зависимостями с начала 2000-х годов. На протяжении многих лет он воздерживался от алкоголя, сигарет и наркотических веществ.

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