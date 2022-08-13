Лидер группы Metallica разводится с женой спустя 25 лет брака

Лидер группы Metallica Джеймс Хэтфилд разводится с женой Франческой Томаси после 25 лет брака.

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Музыкант подал заявление еще в начале года, но сохранил это в тайне от СМИ. Бывшие супруги продолжают общаться. У них трое детей: 24-летняя Кейли, 22-летний Кастор и 20-летняя Марселла, сообщает TMZ.

Как заявил Хэтфилд, их брак был на грани распада из-за постоянного пьянства и наркомании самого солиста. Именно рождение последнего ребенка продлило их отношения.