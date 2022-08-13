Молодая жена Петросяна высказалась о своей фигуре

О своей фигуре высказалась молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в личном аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России). Она призналась, что никогда не была худой, но для нее это не имеет значения.