Модель Ирину Шейк заметили с бывшим возлюбленным

Российская модель Ирина Шейк попала в объективы камер журналистов, выходя из дома своего бывшего возлюбленного американского арт-дилера Вито Шнабеля в Нью-Йорке.
Шейк пыталась пройти незаметно и скрывала лицо от папарацци, передает PEOPLETALK. Об отношениях знаменитостей стало известно еще весной 2020 года, в прошлом году романтические слухи распространились с новой силой.
Модель в течение пяти лет состояла в отношениях с португальским футболистом Криштиану Роналду. С апреля 2015 года начала отношения с актером Брэдли Купером. 21 марта 2017 года у пары родилась дочь Лея де Сьен Шейк Купер. Шейк также приписывают роман с рэпером Канье Уэстом.