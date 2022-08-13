Модель Ирину Шейк заметили с бывшим возлюбленным

Российская модель Ирина Шейк попала в объективы камер журналистов, выходя из дома своего бывшего возлюбленного американского арт-дилера Вито Шнабеля в Нью-Йорке.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Шейк пыталась пройти незаметно и скрывала лицо от папарацци, передает PEOPLETALK. Об отношениях знаменитостей стало известно еще весной 2020 года, в прошлом году романтические слухи распространились с новой силой.