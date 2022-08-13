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26 минут назад

Модель Ирину Шейк заметили с бывшим возлюбленным Вито Шнабелем

Слово и Дело

Российская модель Ирина Шейк попала в объективы камер журналистов, выходя из дома своего бывшего возлюбленного американского арт-дилера Вито Шнабеля в Нью-Йорке.

Модель Ирину Шейк заметили с бывшим возлюбленным
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Шейк пыталась пройти незаметно и скрывала лицо от папарацци, передает PEOPLETALK. Об отношениях знаменитостей стало известно еще весной 2020 года, в прошлом году романтические слухи распространились с новой силой.

Модель в течение пяти лет состояла в отношениях с португальским футболистом Криштиану Роналду. С апреля 2015 года начала отношения с актером Брэдли Купером. 21 марта 2017 года у пары родилась дочь Лея де Сьен Шейк Купер. Шейк также приписывают роман с рэпером Канье Уэстом.

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