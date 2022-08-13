Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+28° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
2 часа назад

Подольская шокировала признанием о трёх детях: «Не всех родила, но воспитываю»

Popcake.tv

Недавно Наталья Подольская и Владимир Пресняков дали откровенное интервью Светлане Бондарчук, где рассказали свою историю любви. Когда артисты впервые познакомились, Владимир состоял в браке с модельером Еленой Ленской. Узнав об этом, рыжеволосая певица отвергла музыканта, но позже судьба снова их свела.

«Не всех родила, но воспитываю»
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Звездная пара счастлива в браке вот уже более 12 лет! За это время они успела родить двух сыновей — 7-летнего Артемия и Ивана, которому в октябре исполнится два годика. Тем не менее, исполнительница хита «Поздно» выступила с неожиданным заявлением.

Сейчас семья наслаждается отпуском в Испании, откуда щедро делится яркими фотоснимками на фоне моря. Сегодня Наталья опубликовала свежее семейное фото, которое неоднозначно подписала:

«Не всех я родила, но воспитываю. Хотя они меня больше».

Popcake.tv

Некоторые пользователи Сети предположили, что знаменитость снова беременна. Другие же расценили слова экс-участницы проекта «Фабрика звезд» иначе. 54-летний Владимир Пресняков неоднократно заявлял, что у него часто бывает хулиганское настроение. Люди уверены, что Подольская намекнула именно на это и назвала его своим третьим ребенком.

Кстати, какое-то время назад на просторах Интернета активно шептались, что парочка находится на грани развода. Якобы, певец увлекся другой женщиной. Тем не менее, Наталья и Владимир смогли преодолеть кризис в семейной жизни и сохранить любовь и взаимоуважение друг к другу. Но страсти в их отношениях не утихают по сей день!

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители