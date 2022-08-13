«Не всех родила, но воспитываю»

Недавно Наталья Подольская и Владимир Пресняков дали откровенное интервью Светлане Бондарчук, где рассказали свою историю любви. Когда артисты впервые познакомились, Владимир состоял в браке с модельером Еленой Ленской. Узнав об этом, рыжеволосая певица отвергла музыканта, но позже судьба снова их свела.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Звездная пара счастлива в браке вот уже более 12 лет! За это время они успела родить двух сыновей — 7-летнего Артемия и Ивана, которому в октябре исполнится два годика. Тем не менее, исполнительница хита «Поздно» выступила с неожиданным заявлением.

Сейчас семья наслаждается отпуском в Испании, откуда щедро делится яркими фотоснимками на фоне моря. Сегодня Наталья опубликовала свежее семейное фото, которое неоднозначно подписала:

«Не всех я родила, но воспитываю. Хотя они меня больше».

Popcake.tv

Некоторые пользователи Сети предположили, что знаменитость снова беременна. Другие же расценили слова экс-участницы проекта «Фабрика звезд» иначе. 54-летний Владимир Пресняков неоднократно заявлял, что у него часто бывает хулиганское настроение. Люди уверены, что Подольская намекнула именно на это и назвала его своим третьим ребенком.