Юлия Пересильд привезла из Греции нового питомца

Юлия Пересильд отдыхала вместе с детьми на Средиземном море. Каникулы подошли к концу, и домой в Москву звезда вернулась в расширенном составе — новый питомец доставил актрисе много хлопот, но уже успел принести и много радости.

Кто-то привозит из поездок местные продукты, кто-то ракушки с морского побережья, кто-то покупает одежду или обувь, а многие закупаются в дьюти-фри духами и алкоголем. У актрисы Юлии Пересильд другой багаж — намного ценнее всего перечисленного. Несколько часов назад артистка рассказала, что ей пришлось менять билеты, чтобы иметь возможность привести в Россию нового маленького друга из Греции. Юлия опубликовала несколько фото, на которых видно маленького котенка, которого держит ее сын на руках. Оказалось, этот малыш прибился к ним на отдыхе в Греции, и семья знаменитости не смогла пройти мимо.