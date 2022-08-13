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1 час назад

Юлия Пересильд привезла из Греции нового питомца

Eva.ru

Юлия Пересильд отдыхала вместе с детьми на Средиземном море. Каникулы подошли к концу, и домой в Москву звезда вернулась в расширенном составе — новый питомец доставил актрисе много хлопот, но уже успел принести и много радости.

Юлия Пересильд привезла из Греции нового питомца
Фото: Eva.ruEva.ru
Eva.ru

Кто-то привозит из поездок местные продукты, кто-то ракушки с морского побережья, кто-то покупает одежду или обувь, а многие закупаются в дьюти-фри духами и алкоголем. У актрисы Юлии Пересильд другой багаж — намного ценнее всего перечисленного. Несколько часов назад артистка рассказала, что ей пришлось менять билеты, чтобы иметь возможность привести в Россию нового маленького друга из Греции. Юлия опубликовала несколько фото, на которых видно маленького котенка, которого держит ее сын на руках. Оказалось, этот малыш прибился к ним на отдыхе в Греции, и семья знаменитости не смогла пройти мимо.

Однако провести такой груз оказалось непросто — авиакомпания, которой Юлия должна была лететь обратно, не берет на борт животных. Поэтому Пересильд меняла билеты и летела через Ереван, предварительно сделав котику прививки, паспорт, а также купив необходимый билет и переноску. Фотография маленького чуда, преодолевшего такой путь до дома, умилила публику, а Юлию в очередной раз поблагодарили за ее доброту.

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