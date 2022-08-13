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59 минут назад

Замужем в 18? Милли Бобби Браун заметили с таинственным кольцом на безымянном пальце

Super.ru

Похоже, юная актриса научилась мистифицировать публику не хуже шоураннеров «Очень странных дел»! Вчера папарацци подловили девушку во время прогулки по Нью-Йорку с ее парнем — сыном лидера Bon Jovi Джейком Бонджови. Казалось бы, ничего особенного на этих фотографиях мы не видим: на Милли самая обычная бесформенная толстовка, спортивные брюки и кроссовки. А теперь следите за руками — в буквальном смысле: на безымянном пальце звезды красуется внушительных размеров золотое кольцо! Жаль, проверить, есть ли такое же у ее спутника, мы в этот раз не смогли.

Замужем в 18? Милли Бобби Браун заметили с таинственным кольцом
Фото: Super.ruSuper.ru
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Super.ru

Напомним, актрисе восемнадцать лет, а ее бойфренду двадцать — и встречаются они всего лишь год. Так что остается только гадать, что означает загадочное украшение: трогательное, но ни к чему не обязывающее обещание вечной любви, помолвку или — чем Купидон не шутит — раннюю свадьбу?

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