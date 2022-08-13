Замужем в 18? Милли Бобби Браун заметили с таинственным кольцом

Похоже, юная актриса научилась мистифицировать публику не хуже шоураннеров «Очень странных дел»! Вчера папарацци подловили девушку во время прогулки по Нью-Йорку с ее парнем — сыном лидера Bon Jovi Джейком Бонджови. Казалось бы, ничего особенного на этих фотографиях мы не видим: на Милли самая обычная бесформенная толстовка, спортивные брюки и кроссовки. А теперь следите за руками — в буквальном смысле: на безымянном пальце звезды красуется внушительных размеров золотое кольцо! Жаль, проверить, есть ли такое же у ее спутника, мы в этот раз не смогли.