Юлия Ковальчук поделилась редким снимком с мужем

Семейной паре — Юлии Ковальчук и Алексею Чумакову, постоянно приписывают разлад. Только ленивые издания с завидной регулярностью не пишут о разводе, который вот-вот ожидает супругов. На днях Юлия опубликовала совместный кадр с мужем, в очередной раз опровергнув все домыслы прессы.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Eva.ru

Одна из самых красивых и крепких супружеских пар в российском шоу-бизнесе Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков всегда вызывали восторг у поклонников. Однако выставлять напоказ свое счастливое семейство артисты явно не торопятся. Именно поэтому в СМИ с регулярным постоянством появляются публикации о проблемах в звездном семействе, то и дело артистам пророчат развод. Однако жить нараспашку супруги не спешат, оставляя личное только личным.

К примеру, единственную дочь Амелию музыканты так и не представили поклонникам. Но постоянно о ней говорят. Вот и недавний снимок в социальной сети Ковальчук также не прошел мимо 4-летней дочери, ведь именно она сфотографировала маму и папу рядом. Домашний снимок с супругом Юлия прокомментировала кратко: находить время для двоих — самое сложное и простое одновременно, что, несомненно, правда.