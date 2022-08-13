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49 минут назад

Юлия Ковальчук поделилась редким снимком с мужем

Eva.ru

Семейной паре — Юлии Ковальчук и Алексею Чумакову, постоянно приписывают разлад. Только ленивые издания с завидной регулярностью не пишут о разводе, который вот-вот ожидает супругов. На днях Юлия опубликовала совместный кадр с мужем, в очередной раз опровергнув все домыслы прессы.

Юлия Ковальчук поделилась редким снимком с мужем
Фото: Eva.ruEva.ru
Eva.ru

Одна из самых красивых и крепких супружеских пар в российском шоу-бизнесе Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков всегда вызывали восторг у поклонников. Однако выставлять напоказ свое счастливое семейство артисты явно не торопятся. Именно поэтому в СМИ с регулярным постоянством появляются публикации о проблемах в звездном семействе, то и дело артистам пророчат развод. Однако жить нараспашку супруги не спешат, оставляя личное только личным.

К примеру, единственную дочь Амелию музыканты так и не представили поклонникам. Но постоянно о ней говорят. Вот и недавний снимок в социальной сети Ковальчук также не прошел мимо 4-летней дочери, ведь именно она сфотографировала маму и папу рядом. Домашний снимок с супругом Юлия прокомментировала кратко: находить время для двоих — самое сложное и простое одновременно, что, несомненно, правда.

Фанаты восхитились умением маленькой Амелии так удачно пользоваться камерой и найти для родителей подходящий ракурс — пара выглядит очень счастливо и умиротворенно. Это в очередной раз отметили поклонники, пожелав артистам не читать желтую прессу с прогнозами об их скором разводе.

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