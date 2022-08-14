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1 час назад

Роза Сябитова рассказала о тратах на внучку

Lenta.ruиещё 1

Телеведущая Роза Сябитова рассказала о своих тратах на внучку. Ее слова передает издание PROZvezd.

Роза Сябитова рассказала о тратах на внучку
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По подсчетам ведущей, памперсы для ребенка могут стоить около 200 тысяч рублей в год.

«Мы подсчитали, когда внучки еще не было, что только на памперсы у нас уйдет 200 тысяч в год! Это огромная сумма»,

— призналась Сябитова.

Ведущая шоу «Давай поженимся!» также рассказала, что еще до рождения девочки семья подготовила «финансовую подушку», поскольку для молодых рождение ребенка — «очень накладное удовольствие».

О том, что Сябитова стала бабушкой, сообщалось в середине июля. У ее дочери Ксении и зятя Максима родилась дочь. Девочку назвали Мирославой. Второе, мусульманское имя, родственники хранят в секрете.

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