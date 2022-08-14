Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+20° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
2 часа назад

Маликов переехал в новый дом на фоне слухов о разводе с женой

Вечерняя Москваиещё 2

Именитый российский певец Дмитрий Маликов некоторое время назад серьезно встревожил поклонников. В августе артист забрал маленького сына Марка, рожденного от суррогатной матери, и покинул собственный дом. Исполнитель отправился отдыхать без жены Елены Изаксон и теперь уже рассказал о жизни в новом доме.

Маликов переехал в новый дом на фоне слухов о разводе
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Маликов подчеркнул, что за три десятка лет совместной жизни с супругой вывел простую формулу семейного счастья. По словам певца, в семье главный — он, а отношения с женой строятся на фразе «как скажешь, дорогая».

Знаменитость также заметил, что о расставании с Изаксон никогда не было речи. Переезд в новую жилплощадь произошел, поскольку в прошлом коттедже семейство прожило более 30 лет. Семья Дмитрия Маликова просто-напросто решила сменить обстановку, пишет Федеральное агентство новостей.

В начале июля артист рассказал о серьезной ссоре с супругой в 2008 году. По словам знаменитости, пара не разговаривала между собой около месяца. Музыкант добавил, что они интересная пара. Маликов может вспылить и эмоционально ответить, а Елена отличается сложным характером.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители