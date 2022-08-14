Маликов переехал в новый дом на фоне слухов о разводе

Именитый российский певец Дмитрий Маликов некоторое время назад серьезно встревожил поклонников. В августе артист забрал маленького сына Марка, рожденного от суррогатной матери, и покинул собственный дом. Исполнитель отправился отдыхать без жены Елены Изаксон и теперь уже рассказал о жизни в новом доме.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Маликов подчеркнул, что за три десятка лет совместной жизни с супругой вывел простую формулу семейного счастья. По словам певца, в семье главный — он, а отношения с женой строятся на фразе «как скажешь, дорогая».

Знаменитость также заметил, что о расставании с Изаксон никогда не было речи. Переезд в новую жилплощадь произошел, поскольку в прошлом коттедже семейство прожило более 30 лет. Семья Дмитрия Маликова просто-напросто решила сменить обстановку, пишет Федеральное агентство новостей.