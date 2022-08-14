Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+18° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
58 минут назад

Карди Би рассказала о способе отрастить здоровые волосы с помощью лука

Lenta.ruиещё 1

Известная американская рэперша Карди Би (Cardi B) рассказала, что отращивает здоровые волосы с помощью отвара из лука. Способом улучшить состояние волос исполнительница поделилась с подписчиками в Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Карди Би рассказала, как отрастить здоровые волосы с помощью лука
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Карди Би продемонстрировала длинные шелковистые волосы, отметив, что последние два раза мыла их водой, в которой до этого отварила лук. Рэперша не раскрыла другие подробности рецепта отвара.

«Я мыла так голову шесть лет назад, когда только решила отрастить здоровые волосы. Но потом я перестала это делать, потому что мне было очень лень. Отвар не имеет запаха, и я заметила, что он придает блеск моим волосам»,

— уточнила знаменитость.

Ранее профессиональный парикмахер Рэйчел Валентайн из Лондона раскрыла секреты ухода за волосами. Эксперт призвала отказаться от массмаркетовых шампуней, особенно формата «два в одном», и порекомендовала не завязывать мокрые волосы, поскольку так их можно повредить.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители