Раскрыт коварный план «пропавшей» Бузовой

Ольга Бузова не выходит на связь третьи сутки, она якобы потерялась в горах Сочи. Что на самом деле задумала артистка?

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Последний раз певица обратилась к поклонникам в соцсети в пятницу, 11 августа. Артистка сообщила, что на вертолете улетает в горы. После этого Ольга замолчала. Вскоре ситуацию прокомментировал пиар-директор звезды Антон Богославский, но он только сильнее испугал поклонников исполнительницы хита «Водица», сообщив, что не знает, где сейчас Бузова, телефон певицы не отвечает.

Свою версию пропажи Ольги выдвинула блогер Лена Миро. Она призвала народ не паниковать. По мнению Миро, певица сейчас отдыхает и просто слегка перебрала с коньячком и шашлычком.

Не удержался от комментария об исчезновение Ольги Бузовой и Гоген Солнцев. Шоумен согласен с Миро, бить тревогу не стоило изначально.

«Когда она исчезла, я молил только об одном: «Хоть бы правоохранительные органы не стали ее искать!» Потому что у них есть более важные дела! Да и такие, как Бузова, никогда не потеряются, поверьте мне! Ее - в дверь, она - в окно!»

— заявил Гоген.

Солнцев убежден, что Бузова придумала коварный план, и исчезновение - часть хитрой схемы. Певица просто проверяет, как поклонники воспримут ее отсутствие. И если все сложится так, как Ольга задумала, что скоро она покинет нашу страну.

«Говорят, что Бузова в ближайшее время собирается эмигрировать из России. И пусть едет, куда хочет! Скатертью ей дорога! Без нее мы ничего не потеряем. В России без Бузовой будет только лучше!»