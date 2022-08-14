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2 часа назад

"Я стараюсь жить с дырой в сердце": дочь Заворотнюк о болезни матери

Мира Маркина

Дочь тяжелобольной Анастасии Заворотнюк Анна высказалась о недуге матери.

"Я стараюсь жить с дырой в сердце"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Не так давно одна из подписчиц Анны поинтересовалась здоровьем Анастасии. Несмотря на то, что семья Заворотнюк старается не комментировать болезнь артистки, дочь звезды не стала игнорировать вопрос:

"Болезнь очень серьезная. Понимаю, что многих это интересует, но тут боишься даже дышать в эту сторону, не то что говорить и рассказывать. Для всех нас это боль. Мы в нее верим, она самая сильная. Я стараюсь жить дальше и более-менее справляться со своей дырой в сердце".

Тем временем Заворотнюк не выходит на связь с поклонниками.

Осенью 2019 года у актрисы диагностировали последнюю стадию опухоли мозга.

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Высоцкая взяла паузу в театре в связи с болезнью.

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