Рэпер ST и Ассоль сыграли индийскую свадьбу

Церемония прошла в день рождения невесты. О том, чтобы устроить церемонию бракосочетания в индийском стиле, звездные супруги — рэпер Александр Степанов, известный под псевдонимом ST, и его жена — телеведущая и блогер Ассоль, — мечтали давно. И вот подвернулся повод. В эти дни в Москве в парке «Остров мечты» проходит масштабный фестиваль «День Индии». В числе многочисленных мероприятий — в том числе возможность провести свадьбу в индийском стиле.

Супруги поняли: это их шанс, поэтому еще заранее стали готовиться к индийской церемонии. Невеста съездила на примерку свадебного наряда, жених — изучил индийский танец, который принято исполнять на перед гостями. На самом деле супруги женаты уже семь лет, а вместе — целых восемь. Впрочем, изначально организаторы индийской церемонии предупреждали: для того, чтобы сыграть индийскую свадьбу, жених и невесты должны состоять в официальном браке. Поэтому эта церемония должна укрепить чувства супругов через семь лет после «обычной» свадьбы.

Видео дня

"Праздновать любовь можно каждый день, это классная традиция — придумывать что-то новое, чтобы разнообразить свою семейную жизнь, — говорит сама невеста. — У нас все годовщины обычно выпадают на Сашины гастроли, поэтому мы каждый раз едем праздновать куда-то. Это была идея Саши — отпраздновать по индийским традициям, а я поддерживаю все идеи мужа. Вечером соберемся в кругу друзей и близких, отметим событие".

А когда-то они встретились благодаря фото. ST увидел на календаре свою будущую супругу и сразу понял, что это его судьба. Он предпринял немало усилий, чтобы найти "девушку с фото". Правило "шести рукопожатий" сработало: неожиданно выяснилось, что ST знаком с сестрой Ассоль, ее-то он и предложил помочь организовать личную встречу. И когда познакомился с Ассоль вживую, понял, что не прогадал.

А вот сама Ассоль поначалу не была уверена, что встретила свою судьбу. Поэтому несколько месяцев присматривалась к своему новому знакомому. 'Тогда он был для меня просто мальчиком из тусовки. Но, выйдя на сцену со своей энергетикой, он стал звездой. Это было феерично, он покорил меня как артист», — говорит Ассоль.