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3 часа назад

Бородина намекнула, что Курбан сидел у нее на шее: «Мальчишку избаловала»

Popcake.tv

После развода с Курбаном Омаровым жизнь Ксении Бородиной бьет ключом. Артистка усердно работает, но при этом не забывает о путешествиях. На днях вместе с детьми она улетела в Турцию. Теледива публикует в социальные Сети солнечные кадры с отдыха. А накануне Ксения Бородина подняла тему детей.

Бородина намекнула, что Курбан сидел у нее на шее
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Теледива задалась вопросом, хотела бы она стать мамой сына. Напомним, сейчас у девушки две дочери: Маруся и Теона. Она не может не нарадоваться на своих любимых девочек. Бородина отмечает, что они лучше и женственнее ее.

«Мальчишку я бы избаловала — это у меня хорошо получается. Хотя… Еще не вечер»,

— пошутила Ксения.

Подписчики решила, что своим колким ответом теледива решила задеть экс-супруга. Якобы в отношениях с ней Курбан слишком избаловался. Отметим, что Ксения зарабатывала больше бизнесмена и практически все оплачивала сама. Возможно, именно на это намекала теледива. Об этом даже говорят в шоу-бизнесе. Так, Виктория Боня в своем YouTube шоу четко заявила, что Бородина предпочитает тех, за кого нужно платить.

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