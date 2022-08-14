Бородина намекнула, что Курбан сидел у нее на шее

После развода с Курбаном Омаровым жизнь Ксении Бородиной бьет ключом. Артистка усердно работает, но при этом не забывает о путешествиях. На днях вместе с детьми она улетела в Турцию. Теледива публикует в социальные Сети солнечные кадры с отдыха. А накануне Ксения Бородина подняла тему детей.
Теледива задалась вопросом, хотела бы она стать мамой сына. Напомним, сейчас у девушки две дочери: Маруся и Теона. Она не может не нарадоваться на своих любимых девочек. Бородина отмечает, что они лучше и женственнее ее.
«Мальчишку я бы избаловала — это у меня хорошо получается. Хотя… Еще не вечер»,
— пошутила Ксения.
Подписчики решила, что своим колким ответом теледива решила задеть экс-супруга. Якобы в отношениях с ней Курбан слишком избаловался. Отметим, что Ксения зарабатывала больше бизнесмена и практически все оплачивала сама. Возможно, именно на это намекала теледива. Об этом даже говорят в шоу-бизнесе. Так, Виктория Боня в своем YouTube шоу четко заявила, что Бородина предпочитает тех, за кого нужно платить.