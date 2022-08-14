Бородина намекнула, что Курбан сидел у нее на шее

После развода с Курбаном Омаровым жизнь Ксении Бородиной бьет ключом. Артистка усердно работает, но при этом не забывает о путешествиях. На днях вместе с детьми она улетела в Турцию. Теледива публикует в социальные Сети солнечные кадры с отдыха. А накануне Ксения Бородина подняла тему детей.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Теледива задалась вопросом, хотела бы она стать мамой сына. Напомним, сейчас у девушки две дочери: Маруся и Теона. Она не может не нарадоваться на своих любимых девочек. Бородина отмечает, что они лучше и женственнее ее.

«Мальчишку я бы избаловала — это у меня хорошо получается. Хотя… Еще не вечер»,

— пошутила Ксения.