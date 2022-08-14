Сташенко дала совет о построении отношений со свекровью

«Самое главное — все денежные отношения мужа и жены ни в коем случае не доводить до сведения свекрови. Ни в коем случае. Если пара планирует купить дачу, машину, построить дом, поменять квартиру… Только после того, как все осуществили, приглашать на "смотрины"»,