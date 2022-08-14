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1 час назад

Актриса из «Возвращения Мухтара» дала совет о построении отношений со свекровью

Lenta.ru

Российская актриса, звезда детективного телесериала «Возвращение Мухтара» Оксана Сташенко дала совет невесткам о построении отношений со свекровью. Она рекомендовала не посвящать мать мужа в денежные вопросы семьи. Своим мнением артистка поделилась в разговоре с порталом PopCornNews.

Сташенко дала совет о построении отношений со свекровью
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Актриса отметила, что свекрови в отличие от тещ более ревностно относятся к выбору детей. По словам Сташенко, она общается со свекровью только через мужа, чтобы избежать недопониманий. Супругам также важно только друг с другом обсуждать вопрос траты семейного бюджета.

«Самое главное — все денежные отношения мужа и жены ни в коем случае не доводить до сведения свекрови. Ни в коем случае. Если пара планирует купить дачу, машину, построить дом, поменять квартиру… Только после того, как все осуществили, приглашать на "смотрины"»,

— заявила актриса.

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