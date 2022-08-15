Лопес с дочерью и падчерицей посетили мюзикл на Бродвее

Сначала Джей Ло с детьми пообедала в ресторане Sadelle's, после чего все вместе посетили бродвейский мюзикл «Чем дальше в лес» в театре Сент-Джеймс. Для выхода 53-летняя звезда надела сиреневое кружевное платье с длинными рукавами и ассиметричной юбкой, которое дополнила накладным белым воротничком, серебряными туфлями на массивной платформе и высоком каблуке и бело-золотой сумкой Valentino. Дочь Лопес Эмма, которую певица ранее представила, как небинарную персону, выглядела куда скромнее в коричневой рубашке, белой футболке, голубых джинсах и синих кедах. Дочь Бена Аффлека Серафина надела синюю рубашку и салатовые брюки с цветочным принтом, которые дополнила грубыми черными ботинками.