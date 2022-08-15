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2 часа назад

Дженнифер Лопес с дочерью и падчерицей посетили мюзикл на Бродвее

Газета.Ruиещё 1

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес с 14-летней дочерью Эммой и 13-летней падчерицей Серафиной были замечены на улицах Нью-Йорка. Фотографии появились на DailyMail.

Лопес с дочерью и падчерицей посетили мюзикл на Бродвее
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сначала Джей Ло с детьми пообедала в ресторане Sadelle's, после чего все вместе посетили бродвейский мюзикл «Чем дальше в лес» в театре Сент-Джеймс. Для выхода 53-летняя звезда надела сиреневое кружевное платье с длинными рукавами и ассиметричной юбкой, которое дополнила накладным белым воротничком, серебряными туфлями на массивной платформе и высоком каблуке и бело-золотой сумкой Valentino. Дочь Лопес Эмма, которую певица ранее представила, как небинарную персону, выглядела куда скромнее в коричневой рубашке, белой футболке, голубых джинсах и синих кедах. Дочь Бена Аффлека Серафина надела синюю рубашку и салатовые брюки с цветочным принтом, которые дополнила грубыми черными ботинками.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес прилетела в Нью-Йорк, чтобы отпраздновать день рождения своего мужа Бена Аффлека, которому 15 августа исполняется 50 лет.

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