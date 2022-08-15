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1 час назад

Анна Заворотнюк: «Боль обязательно пройдет»

WomanHit.ru

Вот уже около шести лет Анна Заворотнюк, дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня», находится в отношениях с молодым человеком. С ним она познакомилась в Нью-Йорке, не так давно они съехались, а в конце прошлого года обручились. Однако Анна считает себя в какой-то степени специалистом по личным отношениям. Поэтому она вдруг решила пооткровенничать со своими подписчиками и дать им мудрые советы, как вести себя в той или иной ситуации. Например, как вести себя, если вдруг возлюбленный дал «от ворот поворот».

Анна Заворотнюк: «Боль обязательно пройдет»
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

«Если он прямо сказал, что не хочет больше быть с вами, не навязывайтесь. Всё будет хорошо, боль обязательно пройдет», — посоветовала Анна. По ее словам, в этой ситуации главное — найти себе занятие по душе, которое отвлечет от негативных мыслей. Соберите подруг, отправьтесь в путешествие! Одевайтесь красиво, красьтесь, ухаживайте за собой. Вы обязательно будете ловить на себе взгляды. От этого ваша самооценка поднимется и найдете другого», — говорит Анна.

А вот тут же бросаться в другие отношения Заворотнюк-младшая категорически не советует.

«Только не вступайте в отношения просто чтобы забыть, а делайте всё от сердца. Всё будет классно! Обещаю».

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