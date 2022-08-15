Анна Заворотнюк: «Боль обязательно пройдет»

Вот уже около шести лет Анна Заворотнюк, дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня», находится в отношениях с молодым человеком. С ним она познакомилась в Нью-Йорке, не так давно они съехались, а в конце прошлого года обручились. Однако Анна считает себя в какой-то степени специалистом по личным отношениям. Поэтому она вдруг решила пооткровенничать со своими подписчиками и дать им мудрые советы, как вести себя в той или иной ситуации. Например, как вести себя, если вдруг возлюбленный дал «от ворот поворот».