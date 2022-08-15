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1 час назад

Сябитова пожаловалась на траты на внучку: "На памперсы у нас уйдет 200 тысяч"

Мария Каткова

Телеведущая Роза Сябитова посетовала на то, что маленький ребенок обходится очень дорого молодым родителям. Об этом она сообщила в интервью порталу Proзвезд.

"На памперсы уйдет 200 тысяч": Сябитова посетовала на внучку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ее дочь Ксения стала мамой 13 июля, у нее родилась дочь. Как рассказала Сябитова, еще до появления девочки на свет семья создала финансовую подушку на ребенка, так как предвидела большие траты. Тем не менее, телеведущая говорит, что ее дети оказались самостоятельными, а она иногда помогает им деньгами.

Как отметила Сябитова, на только подгузники будут стоить 200 тысяч рублей в год. Она предположила, что можно заменить этот предмет гигиены марлей, так как ребенок еще маленький.

«Мы подсчитали, когда внучки еще не было, что только на памперсы у нас уйдет 200 тысяч в год! Это огромная сумма»

Ранее сообщалось, что Николаев опубликовал редкий кадр с дочкой от Проскуряковой.

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