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51 минуту назад

Как сейчас выглядит 51-летняя Клаудия Шиффер

Super.ru

Легендарная топ-модель Клаудия Шиффер в воскресенье сделала перерыв в своем напряженном графике, чтобы посмотреть, как «Челси» играет с «Тоттенхэм Хотспур» на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Хотели бы и мы там оказаться и своими глазами увидеть самую известную модель в мире. Но нет, довольствуемся фотками. И на том спасибо. Что же мы видим? В свои годы — а ей, на минуточку, 51 — Клаудия все так же стройна, да и просто сногсшибательна. Говорят, она произвела настоящий фурор своим появлением на стадионе в шикарном синем платье с бантами на бретелях и в стильных солнцезащитных очках в белой оправе. Что касается макияжа, то он был натуральный, и на фото мы видим лишь, что Клаудия выбрала нюдовую помаду. Ну а свои белокурые волосы она уложила волнами.

Как сейчас выглядит 51-летняя Клаудия Шиффер
Фото: Super.ruSuper.ru
Super.ru

В недавнем интервью британскому Elle топ-модель заявляла, что придерживается концепции естественного старения и не переживает на тему возраста. Мол, свою внушительную порцию восхищения, обожания и всеобщего признания она уже получила сполна. В какой-то момент наступает период, когда все затихает, и это естественно. Приходит новое поколение молодых и красивых, а зависти к ним у Шиффер нет ни капли.

«Я не могу придумать ничего хуже, чем если бы вы сказали: «Есть волшебная таблетка, и она сделает моложе на 20 лет», — сказала Клаудия в том же интервью.

Напомним, что у Шиффер и ее мужа Мэтью Вона трое детей: Каспар, 17 лет, Клементина, 15 лет и Козима, 10 лет.

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