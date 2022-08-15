Как сейчас выглядит 51-летняя Клаудия Шиффер

Легендарная топ-модель Клаудия Шиффер в воскресенье сделала перерыв в своем напряженном графике, чтобы посмотреть, как «Челси» играет с «Тоттенхэм Хотспур» на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Хотели бы и мы там оказаться и своими глазами увидеть самую известную модель в мире. Но нет, довольствуемся фотками. И на том спасибо. Что же мы видим? В свои годы — а ей, на минуточку, 51 — Клаудия все так же стройна, да и просто сногсшибательна. Говорят, она произвела настоящий фурор своим появлением на стадионе в шикарном синем платье с бантами на бретелях и в стильных солнцезащитных очках в белой оправе. Что касается макияжа, то он был натуральный, и на фото мы видим лишь, что Клаудия выбрала нюдовую помаду. Ну а свои белокурые волосы она уложила волнами.