Михаил Турецкий признался, что является нестрогим дедушкой

«У меня же все дочки! Да и к тому же, я — гастролирующий отец. Мало вижу и детей, и внука. Скучал, скучаю. И, когда приезжаю, бывает, спрашиваю: «Почему вы тут все распустились?». А потом понимаю, что надо тогда или сидеть дома и их воспитывать или же не чирикать и терпеть. Так, кстати, и с внуком. Никакой строгости с моей стороны нет. Мне интересно с ним разговаривать. Я прямо чувствую, что приношу этим пользу здесь и сейчас», — рассказал Турецкий.