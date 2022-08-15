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4 часа назад

Михаил Турецкий признался, что является нестрогим дедушкой

Газета.Ru

Народный артист России Михаил Турецкий рассказал о взаимоотношениях с внуком Иваном. В беседе с PROZVEZD он признался, что строгим дедушкой его назвать нельзя.

Михаил Турецкий признался, что является нестрогим дедушкой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам шоумена, он не умеет быть суровым родителем.

«У меня же все дочки! Да и к тому же, я — гастролирующий отец. Мало вижу и детей, и внука. Скучал, скучаю. И, когда приезжаю, бывает, спрашиваю: «Почему вы тут все распустились?». А потом понимаю, что надо тогда или сидеть дома и их воспитывать или же не чирикать и терпеть. Так, кстати, и с внуком. Никакой строгости с моей стороны нет. Мне интересно с ним разговаривать. Я прямо чувствую, что приношу этим пользу здесь и сейчас», — рассказал Турецкий.

Артист отметил, он не знает, пойдет ли его внук по стопам дедушки. Турецкий поделился, что 8-летний Иван увлекается спортом, особенно футболом. Основатель арт-группы «Хор Турецкого» добавил, мальчик называет дедушку на «вы», что шоумену очень нравится.

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