Холли Берри показала фото в нижнем белье в день своего 56-летия

Американская актриса Холли Берри опубликовала фотографию в нижнем белье в день своего 56-летия. Снимком обладательница премии «Оскар» поделилась с поклонниками в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

14 августа Холли Берри исполнилось 56 лет. По случаю праздника актриса выложила в личном блоге селфи, на котором предстала в кружевном нижнем белье черного цвета.

«Чувствую столько благодарности и любви в этот день рождения! Вау!» — подписала фото лауреатка «Оскара», «Золотого глобуса» и «Эмми».

В комментариях фанаты Холли Берри оставили несколько тысяч добрых слов и пожеланий в ее адрес. Многие отметили, что актриса хороша собой, вопреки возрасту.