Холли Берри показала фото в нижнем белье в день своего 56-летия

Американская актриса Холли Берри опубликовала фотографию в нижнем белье в день своего 56-летия. Снимком обладательница премии «Оскар» поделилась с поклонниками в социальных сетях.
14 августа Холли Берри исполнилось 56 лет. По случаю праздника актриса выложила в личном блоге селфи, на котором предстала в кружевном нижнем белье черного цвета.
«Чувствую столько благодарности и любви в этот день рождения! Вау!» — подписала фото лауреатка «Оскара», «Золотого глобуса» и «Эмми».
В комментариях фанаты Холли Берри оставили несколько тысяч добрых слов и пожеланий в ее адрес. Многие отметили, что актриса хороша собой, вопреки возрасту.
«Выглядишь, будто тебе исполнилось 25 лет», «Просто прекрасна», «Все еще потрясающая», «Сексуальная», «Королева», — писали интернет-пользователи.