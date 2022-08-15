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3 часа назад

Холли Берри показала фото в нижнем белье в день своего 56-летия

Газета.Ru

Американская актриса Холли Берри опубликовала фотографию в нижнем белье в день своего 56-летия. Снимком обладательница премии «Оскар» поделилась с поклонниками в социальных сетях.

Холли Берри показала фото в нижнем белье в день своего 56-летия
Фото: Газета.RuГазета.Ru

14 августа Холли Берри исполнилось 56 лет. По случаю праздника актриса выложила в личном блоге селфи, на котором предстала в кружевном нижнем белье черного цвета.

«Чувствую столько благодарности и любви в этот день рождения! Вау!» — подписала фото лауреатка «Оскара», «Золотого глобуса» и «Эмми».

В комментариях фанаты Холли Берри оставили несколько тысяч добрых слов и пожеланий в ее адрес. Многие отметили, что актриса хороша собой, вопреки возрасту.

«Выглядишь, будто тебе исполнилось 25 лет», «Просто прекрасна», «Все еще потрясающая», «Сексуальная», «Королева», — писали интернет-пользователи.

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