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3 часа назад

Особняк певицы Мэрайи Кэри ограбили, пока она была в отпуске

Газета.Ru

Дом американской певицы Мэрайи Кэри в Атланте ограбили, пока она была в отпуске в Италии. Об этом пишет Page Six.

Особняк певицы Мэрайи Кэри ограбили, пока она была в отпуске
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В июле, когда Кэри отдыхала на Капри с бойфрендом Брайаном Танакой и 11-летними близнецами Монро и Марокканом и две недели жила в арендованном особняке за $20 млн в Хэмптоне, ее дом в Атланте был ограблен.

Полиция подтвердила факт взлома, однако не сообщила подробностей совершенного преступления. Например, не уточняется, что именно было похищено. О краже со взломом было сообщено в полицию 27 июля.

Кэри купила особняк в ноябре 2021 года за $5,65 млн. В доме с девятью спальнями и 13 ванными комнатами есть бассейн, теннисный корт и детская площадка.

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