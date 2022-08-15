Особняк певицы Мэрайи Кэри ограбили, пока она была в отпуске

Дом американской певицы Мэрайи Кэри в Атланте ограбили, пока она была в отпуске в Италии. Об этом пишет Page Six.

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В июле, когда Кэри отдыхала на Капри с бойфрендом Брайаном Танакой и 11-летними близнецами Монро и Марокканом и две недели жила в арендованном особняке за $20 млн в Хэмптоне, ее дом в Атланте был ограблен.

Полиция подтвердила факт взлома, однако не сообщила подробностей совершенного преступления. Например, не уточняется, что именно было похищено. О краже со взломом было сообщено в полицию 27 июля.