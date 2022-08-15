Снова сын: 52-летний Спиваковский стал отцом

Семейному счастью Даниила Спиваковского остается только позавидовать. Артист счастлив во втором браке уже много лет, он растит троих детей. Однако даже в свои 52 года останавливаться на достигнутом мужчина не собирается.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Через несколько месяцев большое семейство Спиваковских будет отмечать очередную дату: Даниил и его супруга Светлана состоят в официальном браке уже почти 15 лет. В новом интервью актер заявил, что счастливым его делает прежде всего большая и дружная семья, а не профессия. Особенную радость приносят в дом дети: Дарья, Даниил и Андрей.

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Спиваковский впервые стал отцом уже через год после свадьбы, в далеком 2008-м. Теперь наследники подросли, однако звездный отец семейства не отрицал, что в их доме еще появится малыш.

"...в наших с женой планах - не останавливаться на трех детях, а продолжать этот замечательный процесс", - загадочно поделился Даниил.

Пару дней назад сияющий и гордый актер опубликовал в личном микроблоге в «Инстаграме*» (продукт компании Meta, признанной террористской в РФ) счастливое фото из холла роддома. Большое семейство встречало маму с новорожденным малышом. 8 августа Светлана Спиваковская родила еще одного мальчика. Имени наследника родители пока не раскрывают.

Экспресс газета

Воспитанию старших детей пара уделяет немало времени. По словам Даниила, график его сыновей и дочери «скоростной» и расписан буквально поминутно. Дети, помимо общеобразовательной школы, серьезно занимаются и спортом, и музыкой, и даже делают первые шаги на сцене.

Дочь Дарья занимается плаваньем, играет на саксофоне и посещает театральную студию «Том Сойер». Недавно девочка даже получила первую премию за лучшее воплощение сценического образа на одном из фестивалей в Сочи.

«Ну, посмотрим... Ей 14 лет, не исключаю, что, может быть, она выберет актерскую профессию. Про мальчишек пока говорить не хочу. Их график расписан не меньше, чем у папы», - поделился актер.