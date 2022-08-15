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2 часа назад

Вдовец Шепелев рассказал правду о родителях покойной Фриске

Слово и Дело

Дмитрий Шепелев поделился мнением о родителях покойной звезды российской эстрады Жанны Фриске, отношения телеведущего с которыми испортились после смерти певицы.

Вдовец Шепелев рассказал правду о родителях покойной Фриске
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Телеведущий Дмитрий Шепелев стал гостем нового выпуска YouTube-шоу «Осторожно: Собчак». В эфире бывший супруг Жанны Фриске рассказал правду о родителях экс-солистки «Блестящих». Шепелев заверил, что после смерти артистки уговаривал их не подавать в суд, так как был готов давать дедушке и бабушке видеться с внуком.

«У них ведь была возможность видеться, мама Жанны была у меня в квартире не один раз, оставалась с Платоном. Но они подают на меня в суд, чтобы он там жил у них. Там были совершенно неадекватные требования. Суд установил: полтора часа два раза в месяц. На эти свидания они не приходят, но зато приходят на ток-шоу», — отметил телеведущий.

Фриске ушла из жизни в 40-летнем возрасте. Певицу похоронили на Николо-Архангельском кладбище Москвы.

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