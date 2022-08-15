Вдовец Шепелев рассказал правду о родителях покойной Фриске

«У них ведь была возможность видеться, мама Жанны была у меня в квартире не один раз, оставалась с Платоном. Но они подают на меня в суд, чтобы он там жил у них. Там были совершенно неадекватные требования. Суд установил: полтора часа два раза в месяц. На эти свидания они не приходят, но зато приходят на ток-шоу», — отметил телеведущий.