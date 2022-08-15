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2 часа назад

Принц Гарри и Меган Маркл приедут в Великобританию в сентябре

Газета.Ruиещё 1

Герцоги Сассекские посетят Великобританию в следующем месяце впервые после Платинового юбилея королевы, чтобы принять участие в нескольких масштабных мероприятиях. Об этом пишет Daily Mail.

Принц Гарри и Меган Маркл приедут в Великобританию в сентябре
Фото: Газета.RuГазета.Ru

5 сентября пара прибудет в Манчестер на саммит One Young World Summit, который объединяет молодых лидеров из более чем 190 стран мира. Герцогиня Сассекская выступает в роле консультанта мероприятия вместе с Джастином Трюдо, Ричардом Брэнсоном, Джейми Оливером и другими.

После принц Гарри и Меган Маркл отправятся в Германию на мероприятие Игр Непокоренных One Year to Go, которое будет проходить в Дюссельдорфе, а затем вернутся в Великобританию на церемонию вручения премии WellChild Awards 8 сентября.

Представитель герцогов заявил:

«Принц Гарри и Меган, герцог и герцогиня Сассекские, рады посетить несколько благотворительных организаций, близких их сердцам, в начале сентября».

Их визит в Великобританию станет первым возвращением на родину принца Гарри после празднования Платинового юбилея в начале июня. Поедут ли вместе с ними трехлетний сын Арчи и годовалая дочь Лилибет пока неизвестно.

Визит герцогов Сассекских состоится на фоне продолжающегося суда между принцем Гарри и Министерством внутренних дел Великобритании из-за отказа властей охранять его во время визитов на родину вместе с женой и детьми.

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