Ляйсан Утяшева: “Десять лет встречаю этот день без тебя”

“10 лет я встречаю этот день без тебя. Мама родилась 14 августа и точно перевернула этот мир. Она всегда была первопроходцем. Мы были лучшими друзьями. Она меня просто любила, ничего никогда не требовала взамен, не просила, не загадывала, а принимала меня такой, какая я есть. Я вспоминаю это как чудо. И да, я ставлю мою маму на пьедестал. И ставила при жизни. Да, я грущу, потому что мои дети уже не узнают мою Зулю. Столько мудрости в ней, азарта, любви к жизни и людям… Пишу это и плачу. всем мамам большой поклон, берегите мам!”, – написала Ляйсан Утяшева.