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1 час назад

Ляйсан Утяшева: “Десять лет встречаю этот день без тебя”

New Magazine

Вот уже десять лет Ляйсан Утяшева живет с болью в душе от потери самого близкого и родного человека. 14 августа мама гимнастки Зульфия Утяшева отметила бы свой день рождения. Женщина умерла в возрасте 47 лет. Она никогда не жаловалась на проблемы со здоровьем, гордилась своей дочерью и даже хотела родить еще одного ребенка. И вот, внезапно состояние мамы гимнастки резко ухудшилось без видимых на то причин. Однажды, вернувшись домой, Ляйсан нашла маму, которая лежала дома на полу без сознания. Как оказалось, Зульфия Утяшева скоропостижно скончалась от инфаркта.

Ляйсан Утяшева: “Десять лет встречаю этот день без тебя”
Фото: New MagazineNew Magazine
New Magazine

Накануне мама гимнастки отметила бы свой день рождения, ей могло исполнится 57 лет. Ляйсан Утяшева до сих пор не может смириться с потерей мамы. спортсменка почтила память мамы и посвятила ей трогательные слова.

New Magazine

“10 лет я встречаю этот день без тебя. Мама родилась 14 августа и точно перевернула этот мир. Она всегда была первопроходцем. Мы были лучшими друзьями. Она меня просто любила, ничего никогда не требовала взамен, не просила, не загадывала, а принимала меня такой, какая я есть. Я вспоминаю это как чудо. И да, я ставлю мою маму на пьедестал. И ставила при жизни. Да, я грущу, потому что мои дети уже не узнают мою Зулю. Столько мудрости в ней, азарта, любви к жизни и людям… Пишу это и плачу. всем мамам большой поклон, берегите мам!”, – написала Ляйсан Утяшева.

New Magazine

Стоит отметить, что за свою ослепительную карьеру Ляйсан должна благодарить маму. Гимнастка опубликовала отрывок из одного интервью, где Зульфия Утяшева говорила, что не имеет право вмешиваться в судьбу дочери. Ляйсан всегда мечтала стать гимнасткой, а мама поначалу сопротивлялась дочери. Но позже поняла, что должна осуществить ее мечту. Кроме того, женщина призналась, что дочь для нее главная награда в жизни. Фото: социальные сети.

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