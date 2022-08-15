Солнцев посоветовал Бузовой платить зрителям за концерты

Шоумен Рустам Солнцев высказался о появившемся в Сети видео с выступления Ольги Бузовой. На нем певица исполняет песню без фонограммы. Хорошо слышно, как сбивается ее голос и она практически не может петь. Солнцев жестко прокомментировал эту запись и заявил, что Бузовой пора доплачивать зрителям, которые пришли не ее концерт.
«Оля — первая артистка в мире, которая должна приплачивать зрителям за посещения ее концерта, бесплатно кормить в антракте. А еще лично раздавать диски со своим домашним порно, чтобы точно все остались довольны», — написал Солнцев в своем Telegram-канале.
Солнцев часто высказывает об Ольге Бузовой и не всегда комплементарно. Они оба были участниками проекта «Дом-2», однако друзьями их назвать нельзя. Шоумен рассказывал в одном из своих интервью, что певице не хватает оригинальности и обвинил в этом ее окружение.