Солнцев посоветовал Бузовой платить зрителям за концерты

Шоумен Рустам Солнцев высказался о появившемся в Сети видео с выступления Ольги Бузовой. На нем певица исполняет песню без фонограммы. Хорошо слышно, как сбивается ее голос и она практически не может петь. Солнцев жестко прокомментировал эту запись и заявил, что Бузовой пора доплачивать зрителям, которые пришли не ее концерт.