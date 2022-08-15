Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+21° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Рустам Солнцев посоветовал Бузовой платить зрителям за посещение ее концертов

Слово и Дело

Шоумен Рустам Солнцев высказался о появившемся в Сети видео с выступления Ольги Бузовой. На нем певица исполняет песню без фонограммы. Хорошо слышно, как сбивается ее голос и она практически не может петь. Солнцев жестко прокомментировал эту запись и заявил, что Бузовой пора доплачивать зрителям, которые пришли не ее концерт.

Солнцев посоветовал Бузовой платить зрителям за концерты
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Оля — первая артистка в мире, которая должна приплачивать зрителям за посещения ее концерта, бесплатно кормить в антракте. А еще лично раздавать диски со своим домашним порно, чтобы точно все остались довольны», — написал Солнцев в своем Telegram-канале.

Солнцев часто высказывает об Ольге Бузовой и не всегда комплементарно. Они оба были участниками проекта «Дом-2», однако друзьями их назвать нельзя. Шоумен рассказывал в одном из своих интервью, что певице не хватает оригинальности и обвинил в этом ее окружение.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители