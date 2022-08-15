Сильно располневший Мэрилин Мэнсон напугал поклонников

По мнению фанатов, Мэнсон дошел до такого состояния из-за многочисленных обвинений в домогательствах от бывших возлюбленных. Так, среди пострадавших — актриса Эсме Бьянко и еще несколько моделей. При этом бывшая супруга звезды Дита фон Тиз встала на его сторону и опровергла все обвинения в сторону Мэнсона, пишет Пятый канал.