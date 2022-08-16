Продюсер Пригожин: никто не заменит Юрия Шатунова

Российский продюсер Иосиф Пригожин считает, что известного певца и лидера группы «Ласковый май» Юрия Шатунова не сможет заменить никто.
По словам продюсера, у Шатунова были простые в исполнении песни. Он вкладывал в них всего себя. Наверное, больше никто не сможет вложить в эти композиции столько своей души, любви и пережитых эмоций.
«И в действительности любому каверу нужно прижиться в современном медийном сообществе для того, чтобы заменить легендарные оригиналы», – говорит Пригожин.
Поэтому сейчас остается загадкой, кто и когда сможет стать достойной заменой для хитов Юрия Шатунова.